Der richtige Schritt

Der ASV Asparn hat in der Winterpause an mehreren Schrauben gedreht. Nach den letzten – sportlich sehr bescheidenen – eineinhalb Jahren und einer Hinrunde, die in acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer gipfelte, nahm man sowohl im Kader, als auch auf der Trainerbank Veränderungen vor. Der gute, alte frische Wind soll es richten.

Die Spieler, die geholt wurden, bringen allesamt Qualität mit, der Großteil kennt Neo-Spielertrainer Alexander Schuh – ein zusätzliches Plus.

Am wichtigsten ist aber, und das hat Obmann Christian Idinger verinnerlicht, nicht zu viel Druck aufzubauen. Der Klassenerhalt, wenngleich er ohnehin Thema und das größte Ziel ist, wurde nicht als solches von den Verantwortlichen ausgesprochen. Der Spaß und der unweigerlich damit verbundene Punktezuwachs sollen in Asparn zurückkommen. Gelingt das, bleibt man oben.