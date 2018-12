Poysdorf hat also den neuen Mann an der Seitenlinie gefunden. Der ehemalige Mistelbach-Kapitän Thomas Eigner, der zuletzt als Spielertrainer in Gaubitsch tätig war, kommt als neuer Coach. Er bleibt Spieler in Gaubitsch, gleich zu Beginn wurde aber betont, dass die Arbeit als Trainer vorgeht und das Spielerdasein hinten angestellt wird. Es ist wichtig, dass da klare Verhältnisse herrschen, denn Eigner kann für Poysdorf im Titelkampf noch entscheidend werden.

Seine Arbeit zu beurteilen ist nicht allzu leicht, Eigner gilt im Weinviertel aber als absoluter Fachmann. Rundherum hört man nämlich durchwegs Positives, er ist fachlich top und hat auch in der Vergangenheit mit Gaubitsch bewiesen, was er aus einer Mannschaft herausholen kann. Poysdorf ist jetzt der nächste Schritt, an dem auch er reifen wird.

Mit ihm auf der Bank ist man sicher der Topanwärter auf den Titel; das Spielermaterial dazu ist ja schon seit einigen Jahren vorhanden, seit Sommer aber noch einmal auf ein höheres Niveau zu stellen. Gelingt es ihm, die vielen Spieler, die den Anspruch auf einen Stammplatz stellen, zufriedenzustellen, dürfte der Meistertitel bald kein SCP-Traum mehr sein. Dann sitzt der Top-Transfer in dieser Spielzeit auf der Bank und steht nicht auf dem Feld.