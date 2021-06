Kicker, die irgendwann im Laufe der Karriere am Scheideweg zwischen Profi- und Amateurfußball standen, bilanzieren meist so: Abseits von Talent, Ehrgeiz und der Notwendigkeit, sich nicht zu verletzen, müsse man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Was blumig klingt, wird am Beispiel von Kilian Kretschmer greifbarer. Der Vertrag des Gaweinstalers bei St. Pölten ist ausgelaufen. Beim Vorspielen in Stripfing wusste der 20-Jährige zu überzeugen. Während das Topteam der Regionalliga aber schon eine Entscheidung wollte, konnte der Goalie diese noch nicht treffen. St. Pölten ist nach dem Abstieg im Umbruch, wie die neue Truppe für die 2. Liga aussehen soll und ob Kretschmer vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist offen.

Ein bekanntes Dilemma. Soll man für Option B zusagen, obwohl noch Option A – St. Pölten oder ein anderer Profiklub – aufgehen könnte? Oder Risiko gehen und am Ende nur mit Option C, D oder E dastehen? Hier braucht es, gerade als so junger Spieler, ein gutes Gefühl, einen erfahrenen, wohlwollenden Berater und das nötige Glück, am Ende zur richtigen Zeit den richtigen Vertrag zu unterschreiben.