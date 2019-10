Betrachtet man die zwei größten Ballsportvereine in Mistelbach in Kombination, muss man festhalten: So rosig wie jetzt war die Lage lange nicht mehr. Die Basketballer der Mustangs stehen in der zweithöchsten Liga auf Rang zwei, die Fußballer des FC Mistelbach in der 2. Landesliga Ost auf Platz drei.

Die Zahlen spiegeln wider, dass beide seit Wochen Höchstleistungen abliefern. Die Kicker könnten die Hinrunde in den letzten zwei Spielen sogar mit dem Herbstmeistertitel krönen. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Ebenso wenig damit, dass die Basketballer nach dem doch großen Umbruch im Sommer so loslegen.

Registriert und respektiert hat diese Umstände offenbar auch das Sportpublikum in der Bezirkshauptstadt. Zu den ersten zwei Heimspielen der Basketballer kamen offiziell 350 und 320 Zuschauer, zu den ersten sieben Heimspielen der Kicker im Schnitt 335. Zum Vergleich: In der Vorsaison waren es beim FC Mistelbach 190.

Der kommende Sonntag hat Potenzial, diese Zahlen weiter nach oben zu treiben: Der FCM kickt gegen Gerald Schalkhammers Bisamberger, auch die Basketballer haben ein Lokalduell gegen Deutsch-Wagram. Die Zeiten sind mit 15 und 17 Uhr fast perfekt. Wer möchte, kann sich da gleich beides ansehen.