Den Topstürmer zu verlieren, obwohl das Transferprogramm schon vor Wochen für beendet erklärt wurde, ist hart. Ist es dazu noch der einzige Stürmer im Kader, ist das Ganze noch härter. Im Falle von Dominik Scheitz beim FC Mistelbach ist die Geschichte aber nicht nur auf der sportlichen Ebene ex trem bitter, sondern auch menschlich ein herber Verlust.

Scheitz war zwar „nur“ zwei Jahre beim Verein, wovon mehr als eines coronabedingt nicht gespielt wurde, er drückte aber von Anfang an seinen Stempel auf. Der Angreifer verkörperte in jeder Faser, in jedem Training und jedem Match puren und unbändigen Einsatz- und Siegeswillen. Scheitz war Anführer, Anpeitscher und Motivator in einem. Ein Spieler der Kategorie „Sogar ein verlorenes Trainingsspielchen liegt schwer im Magen“.

Keine Frage, seine Tore werden dem FCM fehlen, seine Statistik spricht für sich. Viel mehr wird aber seine Persönlichkeit in der Kabine und auf dem Platz fehlen. Er war einer der unangenehmsten Gegenspieler der Liga. Und seine Fußstapfen sind – wohl auch für Rona Bumba – zu groß.