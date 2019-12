Auf den ersten Blick scheint die Lage beim FC Neudorf nicht besonders rosig zu sein: Platz elf von 14 Mannschaften in der Gebietsliga, nur drei Zähler trennt die Prem-Elf vom Tabellenende. Dennoch gibt man sich im Lager der „Nordlichter“ auf den zweiten Blick äußerst entspannt, allen voran Sektionsleiter Gerald Legat, „Mädchen für alles“ beim FCN. Der Grund liegt auch in der Philosophie des Vereins.

„Elf Freunde müsst ihr sein“ – das wird großgeschrieben beim Nachwuchs, den Funktionären und der Kampfmannschaft. Weit über die Bezirksgrenzen hinaus verbindet man diese Eigenschaften mit den Burschen von Trainer Christoph Prems.

Dabei handelt es sich nicht nur um reine Lippenbekenntnisse, sondern echten Willen zur Umsetzung dessen, worauf es im Fußball-Amateurbereich ankommt: nämlich nicht in erster Linie auf Geld oder Aufstiege, sondern auf die Liebe zum Sport, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Alles Eigenschaften, die ohnehin nicht mit Gold bzw. Geld aufzuwiegen sind.

Und genau das erklärt diese Entspanntheit im Abstiegskampf. Klar will man mit allen Mitteln die Klasse halten, aber gelingt das nicht, geht die Welt auch nicht unter. Warum auch, der Verein steht so oder so gut da – egal ob in einer 1. Klasse oder in der Gebietsliga.