Ehrliche Zuversicht

Absage gegen Kufstein. Absage gegen Mattersburg. Und jetzt auch noch Absage gegen die Flames. Für die Mustangs will es nicht sein, wegen mehrerer Corona-Fälle sind sie seit 8. Jänner ohne Match.

So eine Phase mitten in der Saison zu haben, wäre schon bitter, wenn man sich darauf einstellen könnte. Ständig Spannung aufzubauen, um dann erst nicht zu spielen, ist noch schlimmer. Dazu wird es nun auch mit den Ersatzterminen eng, obwohl der Grunddurchgang schon um zwei Wochen verlängert wurde. Und es ist freilich auch sportlich hart, aus dem Stand in ein Schlüsselspiel nach dem anderen zu gehen – beginnend am Sonntag in Fürstenfeld.

In diesem Kontext ist bemerkenswert, welche Zuversicht Coach Martin Weissenböck ausstrahlt. Sie klingt nicht nach Durchhalteparole, sondern ehrlich. Was seine Truppe in den nächsten Wochen tatsächlich aufs Parkett bringt, wird spannend.