Ein steiler Aufstieg

Im Jahr 2014 verpflichtete Zweite-Klasse-Verein Wetzelsdorf einen 22-jährigen und damals in Österreich gänzlich unbekannten Tschechen namens Rene Mikulica. Der Verteidiger machte in der Folge mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, entpuppte sich als Abwehrchef und für Bernhard Hornicek und Co. bald als Glücksgriff.

Das blieb freilich auch anderen, höheren Vereinen nicht verborgen. 2018 klopfte Ladendorf beim Innenverteidiger an, Mikulica spielte plötzlich erste statt zweite Klasse. Nach dem Meistertitel war er rasch Gebietsliga-Akteur und überzeugte auch zwei Ligen höher noch.

Jetzt meldete sich der FC Mistelbach, und der Tscheche wird mit 30 Jahren ab Sommer ein Zweite-Landesliga-Spieler. Dennoch bleibt er bescheiden, freut sich über die Chance und will das Vertrauen zurückzahlen. Es könnte für beide Seiten ein Glücksgriff werden.