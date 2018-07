König Fußball hat die Pforten der Transferzeit wieder geschlossen. Zwei der höchsten Bezirksvereine stechen dabei ganz besonders heraus, unterschiedlicher könnte die Herangehensweise kaum sein.

Auf der einen Seite steht der FC Mistelbach, bei dem Kontinuität ganz groß geschrieben wird. Auf dem Spielersektor wurde praktisch nur auf die Abgänge reagiert, große Sprünge gab es keine. Die Jugend steht weiterhin im Fokus und Vordergrund. Das unterstrich auch das Festhalten an Interimscoach Rötzer und die Verpflichtung von Mokesch als Co – beide können gut mit Youngsters.

Auf der anderen Seite befindet sich der SC Laa. Dort lief die Übertrittszeit völlig konträr ab. Der Verein musste – auch notgedrungen, weil so viele Spieler gingen – fast die halbe Mannschaft austauschen, verlor dabei auch viele junge Talente.

Über die Gründe kann man in beiden Fällen nur mutmaßen. Vielleicht werden die Akteure beim FCM zu größerer Geduld erzogen und schaffen es dadurch besser, auf ihre Chance in der Kampfmannschaft zu warten. Bestes Beispiel: Fabian Steirich. Beim SC Laa sind viele Abgänge rätselhaft, vor allem der von Marcel Bauer. Der Jungspund absolvierte erst vergangenes Jahr ein Probetraining bei Red Bull Salzburg, suchte jetzt aber den Weg in die 1. Klasse.