Entgegen dem Trend

Schöne Weihnachtsbotschaft vom SC Großengersdorf: Der Verein lebt, hat einen neuen Vorstand und will ab Sommer 2023 in den Spielbetrieb zurückkehren. Das verkündeten die Grün-Weißen, die vor Beginn der laufenden Spielzeit das Handtuch geschmissen hatten, nach der Hauptversammlung am Freitag.

Es ist eine Nachricht, die sich gegen den Trend der letzten Jahre richtet. Abseits der vielen Konstanten im Fußball-Unterhaus häuften sich ja eher jene Vereine, die aufgaben und sich im schlimmsten Fall sogar auflösen.

Ein solches Szenario konnte in Großengersdorf abgewendet werden. Das ist erfreulich, und man kann für den Comeback-Versuch nur das Beste wünschen. Klar ist auch, dass viele weitere Schritte folgen müssen. Niederabsdorf etwa hatte sich ja 2021 auch nach einem Jahr zurückgemeldet, um noch während der Folgesaison ein zweites Mal krachend zu scheitern.