Erfrischend offensiv

Vier Spiele, vier Siege – Mistelbachs Basketballern gelang ein Topstart in die Saison. Am Samstag wartet die nächste ganz heiße Nummer, zu Hause gegen Güssing.

Coach Martin Weissenböck tut im Vorfeld das, was er fast immer tut: Er spricht die Dinge so an, wie er sie denkt, sei es zur Leistung einzelner Spieler, zum Gegner, zu Zielen. Aktuell also: Man will auch Güssing schlagen, man will zum Kreis der Titelanwärter gehören. Keine Spur von Understatement oder „Schauen wir mal“-Mentalität, wie sie sich auch im Sport eingebürgert hat.

Das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem den nötigen Respekt vor jedem Gegner hat. Vor Güssing sowieso, sonst wird es schlecht ausgehen, was aber auch kein Beinbruch wäre. Läuft es gut, könnte es in ein paar Wochen vielleicht schon heißen: Wir wollen Meister werden. Eines scheint aber schon jetzt klar: Die Play-offs wird man heuer nicht nochmal verpassen.