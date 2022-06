Es wird schwieriger

Der SC Großengersdorf ist Geschichte. Der Absteiger aus der 1. Klasse Nord stellt den Spielbetrieb ein und dünnt das Feld im Raum an der Grenze von Marchfeld und südlichem Weinviertel weiterhin aus. Hier machten in den vergangenen Jahren ja schon der benachbarte FK Bockfließ und der SC Reyersdorf den Abflug.

Großengersdorf ist aber weit nicht alleine mit seinen Schwierigkeiten. Auch Kettlasbrunn wirft bezüglich der neuen Saison das Handtuch, mehrere andere Klubs gehen in Spielgemeinschaften oder verhandelten zumindest bezüglich solcher.

Schwierig macht all das freilich auch die Aufgaben des Verbands. Geeignete Ligen auf die Beine zu stellen, ist bei diesem Hin und Her wahrlich nicht leicht. Gelingt das nicht, werden weitere Vereine raunzen und sich der Teufelskreis fortsetzen. Man muss befürchten, dass da in den nächsten Jahren noch einiges auf uns zukommt.