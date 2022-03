Fans können entscheidend sein

Es ist angerichtet! Zwar verloren die Mustangs ihr eigenes Spiel gegen Fürstenfeld sang- und klanglos, aber weil der direkte Kontrahent um die Play-offs aus Mattersburg auch zweimal gegen Güssing/Jennersdorf unterging, lebt die Chance noch.

Diese will man am Samstag vor eigenem Publikum vergrößern, wenn es zum direkten Duell kommt. Dass das Team von Coach Martin Weissenböck performen kann, hat es in dieser Spielzeit schon bewiesen. Genau wie die treuen Mustangs-Fans schon gezeigt haben, dass man die Mistel bacher Sporthalle zum Beben bringen kann.

Gegen die starken Mattersburger wird es am Samstag beide Komponenten brauchen, um den Abstand auf die Burgenländer vor dem Finish auf zwei Punkte zu verkürzen: viele lautstarke Zuschauer und eine eigene bärenstarke Leistung.