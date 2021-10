Gratulation an Ladendorf

0:4 in Laa, zwei Punkte aus acht Runden, abgeschlagen Letzter – vor gerade mal drei Wochen schien Ladendorfs Rolle in der heurigen Gebietsliga einzementiert. Auch nach dem Trainerwechsel von Patrick Fasching auf Alen Orman blieben die Ergebnisse aus, die Durchhalteparolen klangen hohl. Bis zum Ende der Hinrunde so viel punkten wie möglich und dann personell nachlegen, so der O-Ton von Trainer und Obmann. Was man in so einer Situation eben sagt.

Wie aber sollten plötzlich Punkte her, mit einer Truppe, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen schien? Und wer sollte sich ihr im Winter anschließen, ohne dass man ihn mit Geld erschlagen müsste?

Drei Wochen später hat Ladendorf dreimal in Folge zu null gewonnen und die Rote Laterne weitergegeben. Damit macht man sich auch für Neuzugänge interessanter. Zu erwarten war ein Wandel in dieser Art und Weise nicht. Da kann man nur gratulieren.