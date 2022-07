Gut, aber auch notwendig

Spillern, Hausleiten, Leobendorf II und wohl auch der SC Ladendorf werden in der heurigen 1. Klasse Nordwest im vorderen Drittel zu finden sein.

Nachdem der Gebietsliga-Absteiger mit Nico Schneider die personifizierte Torgefahr verlor und auch Adam Sevcik abgeben wurde, waren die Verantwortlichen gezwungen, etwas zu tun. Mit den beiden Tschechen Hrobar und Osmera, die man aus Hadres verpflichtete, holte man sich 23 Frühjahrstreffer in die Mannschaft. Auch der Gaubitscher Dobsicek ist kein Schlechter.

Die Transfers des SCL sind gut, die Konkurrenten in der Liga allerdings auch. Nun liegt es an Coach Florian Prantz, die richtige Mischung zu finden, und an den verbliebenen Spieler wie Lukas Hiller oder Andreas Ebersberger, die neuen Kollegen so einzusetzen, dass sie ihre Torbilanz beibehalten. Gelingt das, ist Ladendorf ein heißer Kandidat für ganz oben.