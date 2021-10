Sieben Punkte aus acht Spielen, Tabellenplatz elf und mit Korneuburg und Stockerau jetzt auch noch zwei der stärksten Gegner vor der Brust – der SC Wolkersdorf ist derzeit nicht zu beneiden.

Die Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Wolfgang Jaich machen keinen Hehl daraus, dass man sich weitaus mehr erwartet hätte – zumindest ergebnistechnisch. Die Leistungen sind oftmals durchaus okay, das Ergebnis stimmt meist trotzdem nicht.

Dazu kommt das „Thema Heinicker“: Der Torjäger mit Regionalliga-Erfahrung, für den im Sommer gewissermaßen Dominic Gänsdorfer „geopfert“ wurde, spielte zuletzt sogar in der Reserve und war danach nicht einmal auf der Bank. Gerade bei ihm erhoffte sich der SCW viel Output, bis dato steht nur ein Tor zu Buche.

Alles in allem ist man im unteren Drittel der Liga, und das mit der potenziell wohl besten Mannschaft, die es in Wolkersdorf je gab. In der Vergangenheit war man mit – vom Papier her und was die Namen betrifft – schlechteren Teams schon weit erfolgreicher, als man es bis dato in diesem Herbst ist.