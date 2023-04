In der Auslage

Wer in den Play-offs mit Mistelbach mitfiebert, braucht gute Nerven. Zum dritten Mal in Folge entschied sich ein Spiel auf den letzten Drücker, diesmal wieder zugunsten der Mustangs. Sie hielten in Mattersburg dem Druck stand und bekamen die Halbfinal-Serie nochmal zurück in die Heimat. Chapeau!

Am Freitag wird also erneut die Post abgehen, denn die Begeisterung rund um den Verein ist groß wie nie – zumindest was die aktuelle Ära betrifft. Ältere Semester fühlen sich wohl an goldene Bundesliga-Zeiten erinnert. Ein Resultat von vielen Jahren Zeit, Schweiß und Herzblut.

Ein Finaleinzug wäre natürlich die sportliche Krönung. Insgesamt ist die Saison aber jetzt schon ein herausragender Erfolg. Den sollten die Basketballer auch nutzen, um sich noch besser aufzustellen. Einen wirklich großen Hauptsponsor suchen die Mistelbacher etwa schon seit Jahren. Viel interessanter als jetzt gerade kann man sich wohl nicht mehr machen.