Der Saisonstart mitsamt Derbysieg über Laa lief für den FC Neudorf und Neo-Coach Christoph Prem gut. Nach den jüngsten Ergebnissen ist man allerdings mitten im Abstiegskampf angekommen. Sechs der letzten sieben Spiele wurden verloren. Bei den sechs Niederlagen schoss man in fünf Spielen kein eigenes Tor, musste immer mit dem Nuller im Gepäck das Feld verlassen. Das spiegelt auch die Statistik wider: Neudorf stellt mit zehn Treffern aus zwölf Spielen die schlechteste Offensive der Liga, zehn der 13 Zähler wurden in den ersten fünf Runden gesammelt.

Freilich ist die Unserie auch den Ausfällen einiger Schlüsselspieler geschuldet, vor allem Goalgetter Daniel Hirmer wird in der Offensive schmerzlich vermisst. Der Angreifer erzielte in der Vorsaison 19 Treffer. Dennoch hat der FCN eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend, bringt das Können allerdings derzeit nicht auf den Platz. Das letzte Spiel gegen

Gablitz – mit 14 Punkten ein direkter Konkurrent – wird richtungsweisend. Gelingt vorm Winter noch einmal der Befreiungsschlag, kann man mit 16 Zählern etwas ruhiger ins Frühjahr gehen. Wenn nicht, könnte man vielleicht sogar als Letzter überwintern. So oder so: 2020 muss eine klare Steigerung her.