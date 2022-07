Keine Schiris in Sicht

Das Aus des SC Großengersdorf – es zieht weite Kreise. Nicht nur die Spieler verstreuen sich in alle Winde, auch die heimische Schiedsrichtergruppe musste umziehen. Wobei das das kleinere Problem ist, schöne Anlagen und kooperative Funktionäre gibt es noch genug.

Problematischer ist eher, dass Gruppenleiter Gerald Seizer erneut auf die fehlenden Nachkommen hinweist. Abseits der etablierten Phalanx will offenbar kaum noch jemand Schiri werden. Ein Problem mit massiver Tragweite, denn: ohne Schiri kein Spiel.

Genau das sollten sich Kicker, Funktionäre und Sportplatzbesucher endlich vor Augen halten und die „Refs“ wertschätzen, auch wenn sie genauso schlecht pfeifen sollten, wie so mancher Spieler in den untersten Etagen gegen den Ball tritt. Emotion darf und soll sein. Die tiefen Beleidigungen, die oft an der Tagesordnung stehen, sind aber ein Grund, warum sich das viele nicht antun wollen.