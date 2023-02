Mehr davon

Alle namentlich vor den Vorhang zu holen, wäre unmöglich. Stellvertretend für die gute Arbeit, die in Vereinen in Mistelbach seit Jahren geleistet wird, kann man allerdings FC-Mistelbach-Obmann Leopold Born und das „Mädchen für alles“ der Mustangs Johanna Weissenböck lobend erwähnen.

Beide Protagonisten trugen maßgeblich dazu bei, dass sich ihre Vereine in den letzten fünf Jahren positiv und stetig weiterentwickelten – natürlich auf verschiedenen Ebenen. Born steht als Obmann in der ersten Reihe, muss freilich auch den Kopf hinhalten, wenn etwas einmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Weissenböck arbeitet eher „verdeckt“ aus der zweiten Reihe.

Gemeinsamkeiten gibt es aber dennoch genug, denn ohne die Verbundenheit zu ihren Vereinen, den respektvollen Umgang innerhalb der Klubs und das Eingeständnis, dass es Raum für Verwirklichung braucht, würde es bei beiden nicht so gut funktionieren.