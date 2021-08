Das 2:6 in Ernstbrunn – mit Obmann Rainer Höflinger im Tor und einem Kurzeinsatz von Trainer Günter Schiesswald als Innenverteidiger – führte beim SC Wolkersdorf zur Fehlersuche, die nach den Niederlagen drei und vier in Folge andauert. Kapitän Stephan Kasmader stört sich unter anderem am Umstand, dass zu viele Spieler während der Vorbereitung urlauben. Der 34-Jährige ortet einen Generationenkonflikt.

Man kann Kasmader verstehen, an seiner Einschätzung ist wohl was dran. Manches Gegenargument wiegt aber auch schwer. Einige Berufe oder Dienstpläne lassen etwa nur Urlaube in gewissen Zeiträumen zu. Verständlich ist auch, dass sich mancher Kicker zumindest im Sommer Erholung vom immer professioneller und umfangreicher werdenden Trainingsbetrieb holen will. Manch einem ist es aber wohl auch tatsächlich einfach egal.

„Richter“ im Fall des SCW wird die gute alte Meisterschaft sein. Sind nach drei Runden sechs oder mehr Punkte am Konto, ist alles vergessen. Sind es weniger, wird man sicher nochmal an die Vorbereitung zurückdenken.