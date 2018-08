Als nahezu perfekt kann man den Saisonstart der beiden Gebietsliga-Bezirksvereine Neudorf und Laa benennen. Beide halten bei sieben Zählern aus drei Spielen, den einzigen Punktverlust gab es für die Gottwald- bzw. Oberndorfer-Jungs im direkten Duell in der ersten Runde. Heißt im Klartext: Neudorf ist aktuell Tabellenführer, Laa auf Rang zwei. Bis dato war man souverän, lief der Konkurrenz – vor allem auch der aus dem Nachbarbezirk Gänserndorf – den Rang ab. Zwei „direkte Duelle“ entschieden die Mistelbacher schon für sich: Laa fegte 4:1 über Hohenau hinweg, Neudorf schickte Lassee mit einem 2:1 nach Hause.

Auf eigener Anlage sind beide Vereine stark, das ist bekannt. Laa war im Vorjahr Erster in der Heimtabelle, Neudorf Vierter. In dieser Spielzeit hat der FC Neudorf bis jetzt schon bewiesen, dass man es auch auswärts kann. Laa muss das nach einem weiteren Heimspiel auch tun, um weiterhin vorne mitzuspielen, denn in der abgelaufenen Saison lag der Hund auf den fremden Plätzen begraben.

Der Trainerwechsel noch vor dem Saisonstart scheint bei Laa zum jetzigen Zeitpunkt übrigens die richtige Entscheidung gewesen zu sein, denn nach der schwachen Vorbereitung, die im 0:11 gegen Landesligist Retz gipfelte, ist man nun fürs Erste voll in der Spur.