Das Bild, das der FC Neudorf aktuell abgibt, ist grandios. Nichts anderes als diesen Eindruck konnte man schon vor einer Woche nach dem Derbysieg gegen Laa mit nach Hause nehmen. Da stand eine Mannschaft auf dem Feld, die Talent und körperliche Präsenz mitbrachte, sich taktisch diszipliniert verhielt und die Mischung noch um Willen und den absoluten Glauben an sich selbst ergänzte. So steckte Neudorf auch das späte 1:1 weg und schlug nochmal zurück.

Auf den Tribünen wurde das von hunderten Zuschauern mit Begeisterung quittiert, auf einer Sportanlage, die mittlerweile alle Stücke spielt. Beim Ausbau packten in den letzten Jahren auch viele Spieler mit an. Ein deutliches Zeichen, dass der Verein funktioniert.

Das spiegelt sich auch in den Leistungen wider, die am Freitag im 1:0-Erfolg im Spitzenspiel in Wullersdorf gipfelten. Trainer Christoph Prem ist verständlicherweise bemüht, den Ball flach zu halten. Die Dinge können sich in einer so ausgeglichenen Liga schnell ändern, besonders wenn wie zuletzt wichtige Spieler verletzt ausfallen. Zutrauen muss man diesen Neudorfern aber alles – auch, bis zum Ende um die Meisterschaft mitzukämpfen.