Die Stille seitens der Basketball Superliga ist irgendwo bezeichnend. Am 29. Juni einigten sich Liga und Klubs bei einer Sitzung auf einen neuen Modus für Liga zwei, Einteilung der Teams inklusive. Offiziell kommuniziert wurde davon bis heute nichts. Warum das so ist, will man vorerst auch nicht öffentlich kommentieren. Es dürfte so sein, dass die Basket Flames nun doch Bedenken haben, als Team aus Wien im Westen zu spielen. Wer könnte es ihnen verübeln?

Ein Blick auf die Landkarte der Zweitliga-Teams zeigt aber das Dilemma. Man wird in Österreich keine Lösung finden, die alle glücklich macht. Das liegt an den geografischen Eigenheiten des Landes und an fehlenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen bei vielen Sportteams, die österreichweit agieren sollen und wollen, aber mit Amateuren bestückt sind. Selbiges zeigt sich in regelmäßigen Abständen ja auch in anderen Sportarten.

Problem: Den Status quo mit voller Hin- und Rückrunde beizubehalten, geht mit 14 Teams auch nicht. Der neue Modus klingt gut. Der eine oder andere Klub wird wohl in den sauren Apfel beißen müssen.