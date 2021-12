Oft Kopfsache

Lange Zeit galt der SC Ladendorf als Fixabsteiger, steckte man doch ganz unten fest. Mit dem Trainerwechsel von Pa trick Fasching zu Alen Orman gab es die Kehrtwende – der gute alte Trainereffekt. Das Spielermaterial wurde – Wie auch? – natürlich nicht von dem einen auf den anderen Tag besser, aber die Mentalität war wieder eine andere.

Orman drehte an ein paar kleinen, aber essenziellen Schrauben, ließ die Spieler, wie beispielsweise Andreas Ebersberger, wieder auf ihren angestammten Positionen spielen und arbeitete vor allem am Kopf der Akteure. Die Aufbruchsstimmung, die oft mit einem Trainerwechsel einhergeht, nahm der SCL stark mit, konservierte diese und hievte sich mit vier Zu-null-Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller.

Hätte Kapitän Kevin Habich vor dieser Serie von einem Mittelfeldplatz gesprochen, wäre es wohl vermessen gewesen. Jetzt ist das gesetzte Ziel aber durchaus realistisch – vorausgesetzt, man macht dort weiter, wo man im Oktober aufgehört hat.