Plötzlich ist es spannend

In der Frauen Gebietsliga Nordwest-Weinviertel kommt plötzlich wieder Spannung auf. Lange Zeit steuerte die FSG Paasdorf alleine an der Spitze dem Aufstieg in die Landesliga zu – und sie tut es immer noch.

Nach zwei Unentschieden in den letzten zwei Spielen ist der Vorsprung aber auf vier Punkte geschrumpft. Was kaum zu glauben ist, wenn man sich die anderen Spalten in der Tabelle ansieht.

Mit 62:9 hat Paasdorf etwa ein massiv besseres Torverhältnis als die Verfolger Guntersdorf (33:22) und Lassee (34:10). Verloren hat man in 15 Antritten überhaupt noch nicht. Es scheint aber, als wäre die Konkurrenz bis dato sehr effektiv gewesen.

Dass in den verbleibenden fünf Runden noch alle direkten Duelle anstehen, macht die Sache nun richtig spannend. Einerseits baut das Druck auf Paasdorf auf, andererseits kann man hier endgültig beweisen, dass man das beste Team der Liga ist – und verdient aufsteigen.