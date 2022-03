Sekt auf die Einkaufsliste

Besser als für Kronberg in der 2. Klasse Weinviertel Süd kann der Frühjahrsstart für einen Titelanwärter kaum laufen. Die Gaunersdorfer-Elf beobachtete am Samstag, wie sich mit Groß-Schweinbarth und Gaweinstal zwei der drei Verfolger gegenseitig Punkte klauten. Am Sonntag erfüllte man dann die eigene Aufgabe gegen Hohenruppersdorf, um danach zu erfahren, dass auch noch Ulrichskirchen unerwartet in Schrick verloren hatte, gegen ein Team aus dem letzten Drittel der Tabelle. Aus fünf Punkten Vorsprung wurden so acht.

Um den Sekt schon kaltzustellen, ist es Ende März freilich noch deutlich zu früh. Klar ist aber auch, dass in einer Liga mit nur noch zwölf Teams nicht besonders viele Runden auf dem Programm stehen. Kronberg hat alle Zügel in der Hand und wirkt zu souverän, um sich das noch nehmen zu lassen. Auf die Einkaufsliste kann man den Schaumwein also schon mal setzen.