So schnell wendet sich das Blatt

Auf eine „schöne, große Kulisse“ hofft Laa-Trainer Thomas Haretter beim Derby am Samstag gegen Neudorf.

Die hat sich seine Elf in den letzten Matches sichtlich verdient, denn nicht nur die Ergebnisse stimmen im Frühjahr beim SCL, sondern auch die Einstellung und der Zusammenhalt. Am Samstag in Groß-Enzersdorf drehte man einmal mehr einen Rückstand, gewann nach 0:1 zur Pause noch 2:1 und tankte damit reichlich Selbstvertrauen für das anstehende Derby.

Der Gegner hingegen hängt in den Seilen, wurde von Klosterneuburg nach der Pause demoralisiert und fing sich in einer Halbzeit nicht weniger als sechs Gegentreffer. Zum Vergleich: Laa bekam im ganzen Frühjahr sieben. Die Vorzeichen von favorisierten Neudorfern und hinterherhinkenden Laaern haben sich also innerhalb von nur wenigen Wochen geändert.