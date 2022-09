Spiegelbild der Saison

Die Vorzeichen vor dem Derby waren klar: Der FC Neudorf ging als klarer Favorit in die Partie, Laa war der Außenseiter.

Das hatte mehrere Gründe: sicherlich die Heimstärke der Prem-Mannen, die vor eigenem Publikum besonders motiviert und aufgezuckert sind, aber auch der Saisonstart und die Personalsituation machten Neudorf Druck.

Laa pfeift aus dem letzten Loch, muss sich Woche für Woche mit Jugend- bzw. Reservespielern über die Runden kämpfen und hält erst bei drei Punkten.

Für die Heimischen, die personell seit Saisonstart aus dem Vollen schöpfen können, lag die Latte hoch, denn jeder erwartete einen Sieg. Den brachten Bergauer, Liskowetz und Co. mit Bravour, Laa ergab sich einmal mehr seinem Schicksal.

Ein Spiegelbild der bisherigen Saison: Neudorf tritt mit Selbstvertrauen an, Laa versucht, zu retten, was noch zu retten ist. In der Thermenstadt müssen bald Punkte her.