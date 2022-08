Tolle Kombi

Benfica Lissabon, PSG, die Bayern – wer solche Klubs auf sich aufmerksam macht, der muss was drauf haben. Wie viel genau, davon können sich die Weinviertler Sportfans am Samstag selbst ein Bild machen, wenn Sara Ludwig mit ihrem SKV Altenmarkt in Neudorf spielt.

Die Torfrau aus Herrnbaumgarten treibt ihre Karriere weiterhin beharrlich voran und scheint dabei auch intelligente Entscheidungen zu treffen. Es wäre sicher verlockend, schon jetzt mit 19 Jahren zu einem der genannten Klubs zu wechseln. Gerade im Frauenfußball, wo ein Engagement in einer Topliga nicht zwingend gleichbedeutend mit einem tollen Gehalt ist, muss man so einen Schritt aber noch genauer abwägen.

Ludwig denkt nicht nur sportlich realistisch, sondern auch an Matura und Studium. Das zeugt von Reife. Gleichzeitig trainiert sie fast jeden Tag, um besser zu werden. Eine Kombination an positiven Eigenschaften, die sie noch weit bringen könnte.