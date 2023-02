Vita Wahnsinn

Wir sind auf der Zielgeraden. Am 6. Februar schließt das Wintertransferfenster seine Pforten. Schon jetzt lässt sich sagen: Die Vereine aus dem Raum Mistelbach haben wieder Dutzende Transfers getätigt, die Vielfalt ist gewohnt groß. Bei einigen greifst du dir an den Kopf, manche sind nachvollziehbar und einige bringen dich ins Staunen.

In die letzte Kategorie fällt etwa jener von Michael Lloyd Philp, Laas neuem „Zehner“. Dessen Vita liest sich einfach unglaublich. Der Halb-Slowake und Halb- Engländer kickte schon in beiden Heimatländern, in Hong Kong, in Neuseeland und Spanien. Mit 24 hat er mehr gesehen als andere in ihrem ganzen Leben.

Transfers wie dieser wecken schon jetzt die Vorfreude auf den Rückrundenstart Ende März, Laas Spiele kann man sich schon mal im Kalender eintragen. Dann wird sich nämlich zeigen, ob der Hoffnungsträger hält, was die Visitenkarte verspricht.