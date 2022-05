Wahnsinn, wie die Zeit vergeht

Elf Jahre ist es her, dass sich der damals 19-jährige Wolfpassinger Emir Dilic vom FC Mistelbach aufmachte, um beim SV Horn Fuß zu fassen. In der Regionalliga und 2. Liga absolvierte der Angreifer massig Spiele, ließ sich auch durch Verletzungen nicht von seinem Weg abbringen und kehrt nun – von Langenrohr aus der 1. Landesliga – zurück zum FCM.

Der 30-Jährige ist das erste Mosaiksteinchen von Sportleiter Hannes Stangl und den Verantwortlichen, sie wollen in der so starken 2. Landesliga Ost im kommenden Jahr ein gewichtigeres Wort mitreden, als es noch in dieser Spielzeit der Fall war.

Fest steht jedenfalls: Der Dilic-Transfer ist ein Ausrufezeichen, der pfeilschnelle Offensivmann in jedem Fall eine Verstärkung. Fest steht aber auch, wenn ansonsten die halbe Mannschaft wegbricht, wird auch er nicht viel ausrichten können.