40, 40, 20, 38 – so hoch war der jeweilige Vorsprung der Mistelbach Mustangs bei den ersten vier Spielen im Play-down. Das unterstreicht das Offensichtliche: dass die Basketballer anderswo hingehören als in diese undankbare Runde der Übriggebliebenen.

Was wäre den Mustangs in dieser Form zuzutrauen gewesen, hätten sie es im so engen Grunddurchgang doch noch in die Top vier des Ostens und damit ins Viertelfinale geschafft? Eine hypothetische und freilich auch schwer zu beantwortende Frage.

Man muss einwerfen, dass die Gegner im Play-down zum Teil stark ersatzgeschwächt waren. Andererseits ist Mistelbach auch seit Wochen so gut wie komplett und in einem Spielrausch. Endlich einmal, möchte man meinen, und doch irgendwo zum falschen Zeitpunkt.

Unterm Strich bleibt wieder einmal eine „Was wäre wenn“-Saison. Und die Hoffnung, dass nächstes Jahr endlich einmal alles passt.