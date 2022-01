Weniger kann mehr sein

Das Aus der USG Paasdorf/Atzelsdorf strömt Spieler in die umliegenden Vereine. So freut sich Ladendorf über Zuwachs in der Reserve, auch Wilfersdorf will zuschlagen. Des einen Leid, des anderen Freud’ also? Bestimmt. Dehnt man den Gedanken aus, ist es noch mehr als das.

Weniger Kinder, Konkurrenz durch andere Sportarten, fehlende Funktionäre, Pandemie – bei vielen Vereinen ist die Basis im Jahr 2022 nicht mehr gut genug, um zu rechtfertigen, dass fast jede Ortschaft einen Fußballklub hat und oft auch noch Erfolg haben will. So braucht es zu viele externe Akteure, was mühsam und teuer sein kann.

Gesamt gesehen wäre es – in vielen Aspekten – besser, es gäbe weniger Vereine mit dafür breiterer Basis. Dafür müsste ortsübergreifend zusammengearbeitet werden. Womit wir wieder bei Paasdorf/Atzelsdorf wären, wo sich zeigt: Ein Garant für dauerhaftes Überleben ist auch das nicht.