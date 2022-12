Wie ein Bienennest

Man weiß, was passiert, wenn ein Kind mit einem Stecken auf ein Bienennest klopft. Es strömen massig kleine Tierchen aus ihrem Zuhause, fliegen wie aufgescheucht umher und sind bereit, zu zeigen, was sie draufhaben, wenn man sie herausfordert.

Ähnlich wie das Zuhause der Insekten läuft es seit Jahren beim FC Neudorf ab. Der Verein „produziert“ fleißige Arbeiter wie am Fließband, bringt nach der Reihe Supertalente hervor. Michael Böhm, Markus Strebl, Mark Liskowetz, Daniel und Christoph Hirmer, Mario Charvat und Thomas Hirmer – um nur einige zu nennen.

Das Erstaunliche ist, kaum ein Bienchen verlässt seine „Königin“, also in diesem Fall den Verein. Der FCN versteht es seit Jahren, seine Truppe zusammenzuschweißen und gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Nicht nur was das betrifft, hat der Klub im Weinviertel – und darüber hinaus – eine Vorbildfunktion.