Wundertüte mit positiver Tendenz

Einen Legionär, der zuvor noch nie in Österreich gekickt hat, zu verpflichten, ist immer mit Risiko verbunden.

Ladendorf hat kürzlich genau das getan: Adam Sevcik wechselt aus seiner tschechischen Heimat erstmals in sein Nachbarland. Wirft man einen Blick auf Sevciks Vita, kann man aus Ladendorfer Sicht allerdings durchaus optimistisch gestimmt sein. Der Tscheche ist mit 28 im besten Fußballeralter und spielte zuvor in Deutschlands fünfter und Tschechiens zweiter Liga – dort kickst du nicht, ohne was draufzuhaben.

Ist Sevcik zum Frühjahrsstart in guter körperlicher Verfassung – im Gegensatz zu seinem Vorgänger Pospis, der zwar Muskelberge, aber dennoch immer wieder muskuläre Probleme hatte –, wird er einschlagen. Er bleibt aktuell eine Wundertüte, allerdings mit positiver Tendenz.