Die Obmannsuche beim SC Wolkersdorf ist abgeschlossen, der 65-jährige Peter Beninger wird am 10. März in seine alte Rolle zurückkehren. Auch wenn er nicht die erste Wahl war, sieht die Lösung am Papier ideal aus. Beninger weiß, was auf ihn zukommt, hat Know-how und Herzblut für den SCW. Für weitere Kraft und Expertise sorgt die jüngere Generation in den hinteren Reihen, aus der niemand die Ressourcen aufbringen kann, selbst (schon) Obmann zu sein.

Damit ist auch die Zeit zum Durchatmen gekommen. Ohne Obmann hätte es keinen SCW mehr gegeben, eine Auflösung schwebte als Damoklesschwert über dem Verein. Zu sagen, das wäre eh nie passiert, ist leicht. In der Tat hätte sich im Fall der Fälle wahrscheinlich jemand bereit erklärt, es zu machen, um den Verein nicht sterben zu lassen. Ausgeschlossen ist so ein Szenario aber auch nie. In der Haut der Suchenden wollte man zuletzt lieber nicht stecken.