Der SC Wolkersdorf sorgt in dieser Saison dafür, konstant im Gespräch zu bleiben. Dreimal in Folge 0:0 zu spielen, ist in der Tat kurios. Die Wahrscheinlichkeit für so eine Serie war wohl äußerst gering. Kaum vorstellbar, dass sie am Freitag gegen Mannersdorf noch weitergeht. Wobei, der Gegner – aktuell einen Platz vor Wolkersdorf auf der Zwei – hat ein ähnlich minimales Torverhältnis: 8:3 gegenüber dem Wolkersdorfer 8:2. Also wer weiß, alles ist möglich.

Die zweite Serie des SCW – immer noch ungeschlagen zu sein – wird zurecht immer wieder einmal hervorgestrichen, ist angesichts der Vielzahl an Unentschieden aber auch trügerisch. Solltest du ein- oder zweimal verlieren, wird man in der Tabelle schnell sehen, dass ein X nur einen Punkt bringt. Da ist die Dreipunkteregel teuflisch, kann eine lange Serie ohne Niederlage schnell auch nicht mehr so gut aussehen. Die heikle Aufgabe heißt demnach, sich wieder mehr Chancen zu erspielen, ohne die defensive Stabilität zu verlieren. Eine Challenge.

Bei allem Wenn und Aber muss man eines aber auch klar festhalten: Die aktuelle Ausbeute ist, wie man sie auch dreht und wendet, schwer in Ordnung. Mit jedem positiven Resultat steigt einfach die Erwartung. Extern und – wie Co-Trainer Markus Siebenhandl offen erzählt – auch intern.