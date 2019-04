Alles steht und fällt in Wolkersdorf mit Noch-Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP): Denn während die Regenbogenkoalition zwischen „Team Wolkersdorf die Volkspartei“, Bürgerliste MIT:uns, WUI und der SPÖ an der gemeinsamen Vorgangsweise für die Zeit nach der gemeinsamen Wahl von Bürgermeister Dominic Litzka feilt, grübelt die oppositionelle ÖVP, was sie jetzt machen soll. Und wie sie diese „Zukunftsplattform“, wie sich der Regenbogen selbst nennt, doch noch verhindern kann.

Ein Szenario: Alle schwarzen Gemeinderäte nehmen ihre Mandate nicht an, die Folge wären Neuwahlen, die, so die „schwarze Logik“, wieder eine Mehrheit für Anna Steindl und ihr Team bringen werde – da ja ganz Wolkersdorf in der subjektiv schwarzen Wahrnehmung gegen die Viererkoalition sei.

Nur: Das würde weitere Stagnation für Wolkersdorf bedeuten. Das Land wird wohl keinen Extrawahltermin vor Jänner 2020 genehmigen. Und bis dahin stünden alle Räder still.