Die Gemeinden stünden angesichts der Coronakrise vor dem Bankrott, gibt es keine Finanzspritze, hatten sozialdemokratische Bürgermeister jüngst gewarnt, würden die Ausfälle nicht ersetzt, müssten Leistungen eingespart werden.

Grundsätzlich haben sie Recht: Denn in den Gemeindesäckeln klafft ein tiefes Loch, die Kommunen müssen sparen, weil die Bedarfszuweisungen des Landes nicht in der gewohnten Höhe fließen werden. Und ja: Es muss gespart werden. Die Gemeinden müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ein Vorhaben beschließen können, es ist sinnvoll, dass man manche Leistungen der Gemeinden kritisch hinterfragt – das sollte grundsätzlich regelmäßig gemacht werden. Dass die Krise nicht spurlos an den Gemeinden vorüber gehen kann, muss jedem klar sein: Denn die Einnahmen, die da von den Gemeinden gerne in Empfang genommen werden, sind die Einnahmen aus Steuern, die wegen der Coronakrise ebenfalls nicht fließen.