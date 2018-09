Die Entwicklung des SV Stripfing geht rasant weiter. Sportlich ist der Titelkandidat im dritten Anlauf in der 1. Landesliga bisher top unterwegs: In den ersten fünf Runden wurden nur zwei Punkte abgegeben, gegen Retz gewann man das zweite Spitzenspiel in Folge. Das Team wirkt gefestigt und lässt sich auch von Nebengeräuschen nicht ablenken.

Auch in Sachen Infrastruktur geht ordentlich was weiter: Das neue Flutlicht wurde schon eingeweiht, die Tribünenverlängerung vom bisherigen Bestand bis zum Eingang wird bereits benutzt. Da fehlt nur noch das Dach. Aus einem typischen Dorfplatz wird zunehmend ein kleines Schmuckkästchen.

Kritikpunkte gibt es aktuell nicht viele, die Kommunikation ist aber verbesserungswürdig. Es ist menschlich, Zweifel über die Zukunft eines so erfolgreichen Trainers wie Erwin Cseh schnell aus der Welt schaffen zu wollen, besonders während der Saison. Ein öffentliches Statement im Namen des Vereins mit dem Inhalt, der Trainer würde nirgendwo hingehen und „alle“ seien sehr stolz auf diese Entscheidung, ist aber wenig wert, wenn besagter Trainer drei Tage später erklärt, er hätte noch überhaupt keine Entscheidung getroffen. So etwas bewirkt keine Ruhe, sondern noch mehr vom Gegenteil.