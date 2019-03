Den Mustangs droht das Saison- Aus. Nach der Pleite in Villach muss man zwei Spiele in Folge gewinnen, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Einerseits ist das Mistelbach zuzutrauen. Zu Hause kann man jeden schlagen, und auch auswärts lag man am Sonntag lange voran. Mit mehr Disziplin, Ruhe und Präzision gelingt auch in Villach ein Sieg. Wie weit es danach gehen kann, sollte der Turnaround gelingen, ist eine andere Frage. Dann käme wohl Jennersdorf – eine Aufgabe, die heuer eher eine Spur zu groß erscheint.

Erschreckend war in Villach jedenfalls eines: Es waren weniger die Arbeiter oder Talente, die patzten, sondern vielmehr die Routiniers. Sismilich, Prachar und diesmal auch Kremen ließen viel zu viel liegen. Ersterer ärgerte seinen Coach dazu zum wiederholten Mal mit unnötigen Fouls, die anderen beiden lieferten mit dem Rückspiel im Finish die traurige Krönung.

Der Älteste aus dem Trio ist zwar Kremen (37), Prachar (36) und Sismilich (33) sind aber nah dran, schon lange in Mistelbach und gefühlt über dem Zenit. Schon vor einem Jahr war ein Legionärstausch Thema. Nicht ausgeschlossen also, dass beide bald ihr letztes Spiel für die Mustangs bestreiten. Wann genau, entscheidet das Duo mit seinen Leistungen in den nächsten Spielen auch selbst.