Wahljahr in Pillichsdorf

Im März 2019 wählten die Pillichsdorfer ihren Gemeinderat; um ein Jahr früher, als geplant. Die ÖVP hatte es damals nach parteiinternen Diskussionen um den künftigen Kurs in zwei Volksparteien zerrissen: In einen, der mit der SPÖ koalieren will und in einen, der eigene Wege (auch mit neuem Spitzenpersonal) gehen wollte.

Die Alt-ÖVP konnte danach immerhin noch fünf Mandate von neun retten, die alternative Volkspartei „WIR“ holte sich ebenfalls fünf Mandate, die kleineren Parteien kamen unter die Räder. Da half es auch nur wenig, dass sie einen gemeinsamen Oppositionsblock bildeten, denn SPÖ und ÖVP paktierten ihre Zusammenarbeit und eine Halbzeitlösung beim Bürgermeister.

Alt-Bürgermeister Franz Treipl hätte heuer wieder Bürgermeister werden sollen. Die Neuwahlen könnten das vorerst einmal verhindern. Statt Amtsübergabe wird es Wahlkampf geben.