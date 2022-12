Wenig Spielraum

In Mistelbach wurde an den falschen Stellen gespart, sagen sogar Mitglieder der Regierungskoalition in der Bezirkshauptstadt. Woran leiten sie das ab? Weil durch den Bau des neuen Kindergartens im Osten der Stadt der Schuldenstand nach Jahren des Rückganges steigen wird. Denn, so sagen sie: Gespart werde nicht in allen Bereichen und manche Einsparungen entstünden nur, weil Projekte aufgeschoben werden.

Stimmt: Viele Projekte wurden in den vergangenen Jahren auf die lange Bank geschoben, manche von diesen holen die Gemeinde jetzt ein, weil sie irgendwann einmal angegangen werden müssen – und damit ebenfalls Kosten - und Schulden - verursachen. Steigende Energiekosten und Zinsen, die bei knapp 42 Millionen Euro Schulden anfallen, fressen Geld.

Konkrete Vorschläge, wo das Geld eingespart werden kann, blieben die Kritiker übrigens schuldig.