Die 1. Klasse Nord beweist in den letzten Wochen wieder einmal, warum sie bei vielen als beliebteste Liga der Region gilt. Gibt’s nicht gibt’s hier einfach nicht. Zwei Beispiele gefällig? Spannberg hat die zweitmeisten Tore kassiert, steht aber auf Platz eins – der Offensivpower sei Dank. Bad Pirawarth kassiert unterdessen nur ein Tor pro Runde – Bestwert! Weil man aber noch weniger schießt, ist man bisweilen nur Zehnter.

Den Mistelbacher Beitrag zum aktuellen Wahnsinn leistete Ladendorf. Exakt eine Woche nach einem 1:6 in Spannberg mit drei Roten Karten schoss man – vermeintlich ersatzgeschwächt – Hausbrunn mit 4:1 ab. Jenes Hausbrunn, das zu Beginn die Liga anführte und nur drei Tore in drei Spielen kassierte. Jetzt schluckte man acht in zwei Partien und ist plötzlich Achter.

Am Wochenende treffen sich nun – gemäß der Tabelle – Spitzenteams und Nachzügler. Spannberg (1.) empfängt Kronberg (13.), Poysdorf (2.) reist nach Marchegg (14.). Kreuttal (3.) trifft auf Großengersdorf (12.), Haringsee (5.) auf gebeutelte Großkruter (11.). Klare Angelegenheiten, oder? Die Viererkombi auf die Favoriten kann man schon einpacken? Ein Blick zurück auf den Namen der Liga sagt ganz klar: Nein. Das ist die 1. Klasse Nord. Hier wäre es auch nicht verwunderlich, wenn die vier Außenseiter siegen.