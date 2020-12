Zwei Kumpels wollen im Frühjahr Retz aufmischen. Sebastian Bacher tut das schon seit Sommer und machte jüngst den FAC auf sich aufmerksam. Fabian Steirich empfahl sich in der 2. Landesliga Ost.

Mit ihren Entscheidungen bewiesen beide, dass sie nicht nur die Karotte vor Augen und Talent in den Beinen (und Armen) haben, sondern auch Grips. An Bachers Stelle hätte manch anderer beim Wort Bundesliga den Kopf verloren und vielleicht nicht verlängert, um im Sommer leichter gehen zu können. Die Unterschrift in Retz gibt ihm die Chance, den starken Herbst zu bestätigen. Sollte ihn der FAC wirklich wollen, kriegt er ihn trotzdem. Wenn nicht: Es gibt Schlimmeres als die Landesliga.

Steirich ist ein junger Spieler, der es wissen will. Was gibt es Schöneres, und was hat er zu verlieren? Seine kurzfristige Perspektive in Retz ist wohl deutlich besser als es Bachers beim FAC gewesen wäre. Trotz allem war er reif genug, erst noch abzuklären, ob sich die Landesliga wirklich mit seinem Studium verträgt, bevor er endgültig grünes Licht gab. Man merkt, dass ihm eines klar ist: Fußball kann einem alles bedeuten, ist aber nicht alles.