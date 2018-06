Bei der Meistergala am Sonntag strahlten sie, als hätten sie tags zuvor den Aufstieg in die Landesliga geschafft. In Wahrheit kamen die Neudorfer Frauen in Melk unter die Räder. Die Relegation war letztlich, wie schon vor zwei Jahren gegen Irnfritz, eine Nummer zu groß. Heißt konkret: Man wird auch 2018/ 19 in der Gebietsliga spielen.

Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber lässt sich streiten. Melk hat aufgezeigt, dass der Kader in der Breite nicht gut genug ist. Elf, zwölf, 13 Spielerinnen sind landesligatauglich und würden sicher eine gute Figur abgeben. Dahinter klafft aber eine Lücke, die jüngeren Talente sind noch nicht so weit. Fehlen ein paar Stützen, kannst du so schnell einmal untergehen.

Andererseits ziehen in Neudorf alle mit, die Frauen bekommen jede Unterstützung. Das hätte man sich auch gerne eine Etage höher ansehen können. Problematisch ist dazu: Bist du zu lange in der Gebietsliga, läufst du Gefahr, die wirklich guten Spielerinnen zu verlieren.

Einen, der dafür sorgen könnte, dass genau das nicht eintritt, hat Neudorf in der Meistersaison gewonnen: Trainer Alfred Eigner. Zu Beginn war nicht klar, wie lange er die einstige Problemstelle im Verein besetzen wird, die „Mädels“ waren aber schnell von ihm begeistert. Dass Eigner nun bis 2019 bleiben will, zeigt, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.