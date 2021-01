Ferien, passendes Wetter und Lockdown – also viel Freizeit. Das sind die Zutaten für einen fatalen Mix: Viel Gelegenheit gibt es im Weinviertel nicht, sich an der frischen Luft winterlich zu bewegen – sieht man von ausgedehnten Spaziergängen ab. Entsprechend beliebt sind die Eislaufplätze: Wolkersdorf wurde nach den Weihnachtsfeiertagen gestürmt, Wartezeiten an der Kassa waren die Folge. Manche taten dies diszipliniert und mit Abstand. Und mache verzichteten auf diesen und gleich auf ihren Mund-Nasenschutz dazu.

Mit diesem Verhalten schaden sie sich und den Menschen um sie herum nicht nur gesundheitlich. Denn pfeifen zu viele auf die Covid-19-Regeln, dann muss die Gemeinde reagieren und den Eislaufplatz zusperren – wie das am Semmering mit den Rodelwiesen passiert ist.

Zum Glück für Wolkersdorf ließ nach den Feiertagen der Andrang nach und die Disziplin besserte sich. Und das ist gut für die Gesundheit und das Freizeitangebot.