Der erste Auftritt des SC Wolkersdorf war am Freitag ein ganz spezieller Fall. Eine Stunde lang lief gegen Guntramsdorf alles nach Plan, oder sogar besser. Die Neuzugänge – ob Erdem, Hager, Grill oder Gänsdorfer – machten durch die Bank ein gutes Spiel, fügten sich mit den schon da gewesenen Kollegen zu einem Kollektiv zusammen, das deutlich besser funk-tionierte als noch in der Vorbereitung. Wolkersdorf führte 2:0, war zudem in Überzahl.

Spätestens der verwandelte Elfmeter erschütterte den SCW aber doch in seinen Grundfesten, obwohl die Gäste kurz da-rauf sogar noch einen zweiten Spieler mit Rot verloren. Wolkersdorf wusste mit der nicht alltäglichen Situation gegen neun Leute nicht umzugehen, geriet in Unruhe, anstatt das Geschehen zu kontrollieren. Das Spiel hatte definitiv Potenzial für den totalen Hangover. Hätte Guntramsdorf nämlich ausgeglichen, wären die starken ersten 60 Minuten mit einem Schlag wie ausgelöscht gewesen. Der SCW hätte sich wohl länger mit der Frage beschäftigt, wie das denn nur passieren konnte.

So blieb die Katerstimmung erspart, reist man mit Zuversicht zum zweiten Spiel nach Vösendorf. Der eine oder andere Wolkersdorfer wird da vor Anpfiff vielleicht durchzählen und sich denken: Gott sei Dank, wir spielen wieder gegen elf.