Komödie Theater in Schrattenberg: Irrungen, Verwirrungen und Peinlichkeiten

Lesezeit: 2 Min GB Gerhard Brey

Mit „Ausser Kontrolle“, einer Komödie in zwei Akten unterhält die Laienbühn Schrattenberg, einmal mehr ihr Publikum perfekt. Am Bild: Gerald Bauer (Richard Wagner, ein ehrenwerter Politiker), Roland Rosenmayer (Hotelmanager), Manuela Sinnl (Zimmerkellnerin), Denise Thill (Julia Müller, Sekretärin), Richard Roßmiller (vermeintliche Leiche), Patrik Hadl (Sebastian Lang, Sekretär), Christoph Höss (Ronie Müller, eifersüchtiger Ehemann), Bettina Kramer (Pamela Wagner, Wagners Frau), Elisabeth Heinermann (Schwester Fischer, eine leidenschaftliche Frau), Regie: Manfred Kleindienst, Maske: Alexandra Ellend, Conny Schmidt, Bühnenbild: Michael Gurschka, Eduard Kemminger, Technik: Michael Kaufmann. Foto: Gerhard Brey